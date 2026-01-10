Proseguono i lavori per la riapertura della Statale Amalfitana a Maiori nelle finestre consentite dall’allerta meteo

Proseguono i lavori per la riapertura della Strada Statale Amalfitana a Maiori, in conformità alle finestre di interruzione previste dall’allerta meteo. Le attività sono in corso per ripristinare la circolazione nel rispetto delle condizioni di sicurezza. La situazione viene monitorata costantemente, e le operazioni continueranno fino al completamento delle procedure di riapertura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le attività per la riapertura della Strada Statale Amalfitana nel territorio comunale di Maiori. Allo stato attuale mancano le ultime rifiniture alla rete paramassi e le verifiche tecniche finali necessarie al ripristino della viabilità. A causa dell’allerta meteo in corso e delle pessime condizioni climatiche, la ditta incaricata sta operando a ritmo serrato nelle finestre temporali in cui le condizioni atmosferiche consentono di lavorare in sicurezza. La riapertura della strada è pertanto prevista nei prossimi giorni, subordinatamente al miglioramento delle condizioni meteo e alla possibilità di completare gli ultimi interventi programmati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

