Pronto Soccorso San Pio Testa | Basta soluzioni funzionali serve un confronto vero

Il sindaco di Pontelandolfo, Testa, ha sottolineato l'importanza di un confronto reale e approfondito sulle criticità del Pronto Soccorso San Pio. In un comunicato, invita il Comitato dei Sindaci e le parti sociali a un confronto costruttivo, superando le soluzioni temporanee e puntando a soluzioni condivise per migliorare il servizio. La richiesta mira a un dialogo più efficace e responsabile per il nostro territorio.

Comunicato Stampa Il sindaco di Pontelandolfo invita il Comitato dei Sindaci e le parti sociali a un incontro costruttivo per affrontare le criticità del PS "Apprendo dagli organi di stampa della riunione convocata nella giornata di ieri dal Comitato dei .

