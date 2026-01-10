Pronto qui è il nido può portare suo figlio in ospedale? Potrebbe aver ingoiato una pila L’avviso in una scuola di Lucca

Giovedì pomeriggio, in un asilo nido di Lucca, alcuni genitori sono stati allertati con un messaggio preoccupante: potenzialmente un bambino aveva ingerito una pila. L’avviso ha generato comprensibile apprensione tra le famiglie, sottolineando l’importanza di un rapido intervento e di una comunicazione efficace in situazioni di emergenza. Questo episodio evidenzia la necessità di attenzione e prevenzione nelle strutture dedicate ai più piccoli.

Giovedì pomeriggio i genitori di una decina di bambini di un asilo nido di Lucca hanno ricevuto una telefonata che probabilmente non scorderanno mai. Dall'altra parte del telefono un addetto della struttura ha invitato le famiglie a portare al più presto i loro bambini in pronto soccorso: perché uno di loro potrebbe aver ingoiato una pila. La pila a bottone saltata da un apparecchio elettronico. L'allarme, ricostruisce Repubblica, è scattato dopo la chiusura del plesso. La pila, di quelle piccole, a bottone, sarebbe saltata da un'apparecchiatura elettronica presente in classe. Dati i rischi legati all'ingestione delle batterie, specialmente in bambini che ancora non sanno parlare, sono scattati gli avvisi.

