Pronostico Atalanta-Torino dietro si balla troppo | la scalata prosegue

L’anticipo della ventesima giornata di Serie A tra Atalanta e Torino si svolgerà sabato alle 20:45. La partita vede due squadre in cerca di continuità e punti importanti nella classifica. In questa analisi, si approfondiscono statistiche, formazioni e pronostici, offrendo un quadro completo per seguire l’incontro, disponibile anche in diretta tv e streaming.

Atalanta-Torino è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Complicato decifrare questo Torino. I granata anche nell’anno nuovo continuano con il loro rendimento claudicante: tre sconfitte ed altrettante vittorie da dicembre in poi per una squadra che ha perso le ultime due sfide casalinghe (Cagliari e Udinese) ed ha vinto quelle in trasferta (Sassuolo e Verona). Neanche il tempo di godersi il roboante successo contro gli scaligeri (0-3) che in settimana è arrivato un nuovo stop per gli uomini di Marco Baroni, castigati 2-1 dai gol dei bianconeri Zaniolo ed Ekkelenkamp: tardiva stavolta la rete di Casadei (secondo gol di fila per il giovane centrocampista cresciuto nell’Inter). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

