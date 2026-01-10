Promozione ritorno con l’incognita panettone

Il campionato di Promozione riprende oggi e domani, con la seconda giornata del girone di ritorno prevista alle ore 14,30. Dopo la pausa natalizia, le squadre tornano in campo per proseguire la stagione, offrendo momenti di sportività e competizione. Un’occasione per i tifosi di seguire da vicino le sorti delle proprie squadre e vivere l’atmosfera del calcio locale.

Il campionato di Promozione riparte tra oggi e domani dopo la pausa natalizia. In programma alle ore 14,30 la seconda giornata del girone di ritorno. Causa neve è stata rinviata a mercoledì pomeriggio la gara Lunano- San Costanzo Marottese. Questi gli anticipi odierni. Nuova Real Metauro-Villa San Martino. "Quando si ricomincia dopo qualche tempo di sosta, è sempre difficile per tutti – spiega il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – perché ci sono stati dei richiami di preparazione, secondo i carichi di lavoro fatti in modi diversi. Oggi affrontiamo una squadra in salute contro la quale all'andata siamo stati sconfitti.

