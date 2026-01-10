Programma AFCON 2025 per l’attaccante del Manchester United con il Camerun

Bryan Mbeumo, nuovo attaccante del Manchester United, parteciperà con il Camerun alla Coppa d’Africa 2025 in Marocco. L’obiettivo del giocatore è contribuire al successo della squadra nazionale, portando la sua esperienza e talento nel torneo continentale. Di seguito, una panoramica sul programma e le aspettative per questa importante competizione.

2026-01-09 21:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il nuovo attaccante del Manchester United Bryan Mbeumo spera di portare il Camerun alla gloria alla Coppa d’Africa 2025 (AFCON) in Marocco. Il 26enne ha segnato il maggior numero di gol nella Premier League di questa stagione tra tutti i giocatori del torneo, con cinque dei suoi sei gol nella massima serie con lo United nelle ultime nove presenze in campionato di Mbeumo. Il Camerun è cinque volte campione dell’AFCON, ma non parteciperà alla Coppa del Mondo 2026 dopo essere stato eliminato dalla Repubblica Democratica del Congo nelle qualificazioni a novembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

