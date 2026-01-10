Processi più veloci e addio arretrati Il Tribunale centra gli obiettivi Pnrr | Fondamentali i funzionari precari

Il Tribunale si impegna a migliorare l’efficienza dei processi, contribuendo agli obiettivi del Pnrr di riduzione dei tempi e degli arretrati. Il ruolo dei funzionari precari dell’Ufficio per il processo, assunti temporaneamente, è considerato fondamentale per raggiungere questi risultati, anche se la loro stabilizzazione resta una questione aperta. Un passo importante verso una giustizia più rapida e efficace.

Il Tribunale "è in linea con gli obiettivi imposti dal Pnrr " di ridurre i tempi dei processi e abbattere gli arretrati grazie ai funzionari dell’Ufficio per il processo, dipendenti assunti a tempo determinato fino a giugno e che rischiano di non venire stabilizzati. "Questi funzionari svolgono un ruolo fondamentale non solo nell’affiancamento al giudice bensì anche di ausilio nell’attività della cancelleria, tanto che se venissero meno si rischierebbe un blocco con enormi ricadute sul lavoro - scrive la presidente del Tribunale di Monza, Maria Gabriella Mariconda, nella sua relazione sull’anno giudiziario 2025 -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processi più veloci e addio arretrati. Il Tribunale centra gli obiettivi Pnrr: "Fondamentali i funzionari precari" Leggi anche: Il Tribunale di Monza taglia i tempi dei processi: assunti funzionari (ma a tempo determinato) Leggi anche: Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chiudiamo l’anno con una certezza: la tecnologia conta solo quando rende i processi più chiari, più veloci, più umani. Nel 2025 abbiamo lavorato su un obiettivo semplice: trasformare complessità operative in sistemi che funzionano. Nel 2026 alziamo l’asticel - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.