I primi mille giorni di vita rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo del bambino. La scienza offre strumenti e conoscenze che possono essere portati nelle case delle famiglie, contribuendo a favorire il benessere e la crescita del bambino. Promuovere un’attenzione condivisa durante questo periodo significa sostenere non solo i genitori, ma l’intera comunità nel garantire un futuro più solido e armonioso.

Promuovere il benessere delle famiglie nei primi mille giorni di vita del bambino, un periodo cruciale per lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale perché la genitorialità riguarda l’intera comunità. È da questa convinzione che nasce la nuova collaborazione tra il Comune e il Laboratorio di psicobiologia dello sviluppo dell’Università, diretto dal professor Livio Provenzi. L’accordo segna un passo importante nel dialogo tra istituzioni e ricerca scientifica con la realizzazione di attività di ascolto e divulgazione aperte alla cittadinanza. Al centro, un’idea semplice ma rivoluzionaria: portare la scienza fuori dai laboratori, nei luoghi di vita quotidiana, per costruire insieme comunità più consapevoli e capaci di cura reciproca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primi mille giorni di vita del bambino: la scienza arriva a casa delle famiglie

Leggi anche: I primi mille giorni di vita del bambino: incontro informativo per genitori e futuri genitori

Leggi anche: Servizio Home Visiting, 230 le visite domiciliari per accompagnare le famiglie nei primi mille giorni di vita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Comune e Università di Pavia insieme per sostenere i genitori nei primi mille giorni di vita di un bambino; Servizio Home Visiting, 230 le visite domiciliari per accompagnare le famiglie nei primi mille giorni di vita; Primi mille giorni di vita del bambino: la scienza arriva a casa delle famiglie; Il ruolo della nutrizione nei primi giorni di vita, guida Unicef.

“Home Visiting”: a Rimini 230 visite per supportare 22 neogenitori nei primi mille giorni di vita - Il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini conferma l'impegno nel sostegno alla genitorialità con il servizio gratuito di educatrici a domicilio ‘Home ... chiamamicitta.it