Primi mille giorni di vita del bambino | la scienza arriva a casa delle famiglie
I primi mille giorni di vita rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo del bambino. La scienza offre strumenti e conoscenze che possono essere portati nelle case delle famiglie, contribuendo a favorire il benessere e la crescita del bambino. Promuovere un’attenzione condivisa durante questo periodo significa sostenere non solo i genitori, ma l’intera comunità nel garantire un futuro più solido e armonioso.
Promuovere il benessere delle famiglie nei primi mille giorni di vita del bambino, un periodo cruciale per lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale perché la genitorialità riguarda l’intera comunità. È da questa convinzione che nasce la nuova collaborazione tra il Comune e il Laboratorio di psicobiologia dello sviluppo dell’Università, diretto dal professor Livio Provenzi. L’accordo segna un passo importante nel dialogo tra istituzioni e ricerca scientifica con la realizzazione di attività di ascolto e divulgazione aperte alla cittadinanza. Al centro, un’idea semplice ma rivoluzionaria: portare la scienza fuori dai laboratori, nei luoghi di vita quotidiana, per costruire insieme comunità più consapevoli e capaci di cura reciproca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
