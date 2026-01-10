Primavera 1 Torino-Milan 1-0 in diretta | fasi finali del match | LIVE News
Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano, si disputa Torino-Milan, incontro della 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Segui il nostro aggiornamento in tempo reale per conoscere gli sviluppi della partita, che vede i rossoneri di mister Giovanni Renna impegnati in un confronto importante. Resta con noi per tutte le fasi finali del match.
Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna.
Diretta/ Torino Milan Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Zeppieri! (oggi 10 gennaio 2026) - Diretta Torino Milan Primavera streaming video tv oggi, sabato 10 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net
LIVE Primavera 1, Torino-Milan 1-0 intervallo. Gol di Zeppieri - 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo 43' GOOOOOL TORINO: Zeppieri, dopo aver controllato il cross dal fondo di Zaia, fa una finta e insacca. torinogranata.it
LIVE! Primavera, Torino-Milan 1-0 - Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale dell'incontro tra le formazioni Primavera di Torino e Milan ... msn.com
01' Kickoff Torino Primavera v Milan Primavera x.com
Torino-Udinese, convocati, ci sono i Primavera … Acquah e Pellini La lista dei 25 di Baroni: Portieri: Israel, Paleari, Popa Difensori: Biraghi, Ismajli, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pellini, Sazonov Centrocampisti: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Asll - facebook.com facebook
