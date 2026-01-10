Primavera 1 Torino-Milan 1-0 | decide un gol di Zeppieri | PM News

Nella 19ª giornata di Primavera 1 2025-2026, Torino e Milan si sono affrontate allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano. La partita si è conclusa con la vittoria dei torinesi per 1-0, grazie a un gol di Zeppieri. Vi proponiamo il resoconto dettagliato di questa sfida, valida per il campionato di calcio giovanile.

Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si è giocata Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: rivivi il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 76' Ferraris porta via palla a Perera 74' Sostituzione Torino: in campo il neo acquisto Tonica al posto di Kugyela

FINALE! Primavera, Torino-Milan 1-0: Zeppieri porta tre punti fondamentali - Il Toro vince di misura, lotta e difende il risultato per 96', trovando una vittoria fondamentale in chiave salvezza ... msn.com

DIRETTA/ Torino Milan Primavera (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Zeppieri! (oggi 10 gennaio 2026) - Diretta Torino Milan Primavera streaming video tv oggi, sabato 10 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

⏱️ 01' Kickoff Torino Primavera v Milan Primavera x.com

