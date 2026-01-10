Primavera 1 Torino-Milan 0-0 in diretta | che chance per Scotti! | LIVE News

Alle ore 13:00 si disputa Torino-Milan, match valido per la 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano. Segui in tempo reale le azioni e gli sviluppi di questa partita, con particolare attenzione alle opportunità di Scotti e alle dinamiche della sfida tra le due squadre. Un'occasione importante per entrambe le formazioni in un contesto di crescita e competizione.

Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna.

⏱️ 01' Kickoff Torino Primavera v Milan Primavera x.com

