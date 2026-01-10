Primavera 1 pagelle Torino-Milan 1-0 | bene Pandolfi e Longoni Ma mancano i guizzi

Ecco le pagelle della partita Primavera 1 tra Torino e Milan, disputata allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano. La sfida si è conclusa con un 1-0 a favore dei granata, evidenziando alcune prestazioni positive come quelle di Pandolfi e Longoni. Tuttavia, il Milan ha mostrato una mancanza di guizzi offensivi, influendo sul risultato finale. Di seguito, i giudizi dei redattori di 'PianetaMilan'.

