Prima pagina Gazzetta dello Sport | Maignan dice sì | il Milan ha convinto il portierone

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 10 gennaio 2026, si annuncia il rinnovo di Gianluigi Maignan con il Milan. Il portiere ha deciso di proseguire l’esperienza rossonera, confermando la fiducia del club e mantenendo un ruolo chiave nella rosa. La notizia sottolinea l’importanza della continuità nel progetto sportivo e nella gestione della squadra.

La Gazzetta in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di ... milannews.it

L'apertura della Gazzetta: "Leao salva il Milan. Ma l'Inter se ne va" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao salva il Milan. milannews.it

#primapagina Noi le buone notizie e gli Eroi del Bene Comune li mettiamo in prima pagina, non li confiniamo in piccoli trafiletti come fanno quasi tutti i media! Qui #Crans_Montana #9gennaio x.com

Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, venerdì 9 gennaio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.