Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, rappresentato dal PSV, varia nel tempo e riflette le condizioni di mercato attuali. Al 10 gennaio 2026, il valore del PSV è di 0,309 €/Smc. In questa introduzione, analizziamo l’andamento odierno del prezzo del gas e le tendenze recenti, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per comprendere l’andamento del mercato all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 10 Gennaio 2026, è pari a 0,309 €Smc. Questo dato rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato sul mercato italiano, convertito dal valore di 32,83 €MWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, con una tendenza al rialzo negli ultimi giorni. Dopo aver toccato un minimo relativo a inizio gennaio, il prezzo ha registrato una crescita significativa tra il 7 e il 9 gennaio, passando da 0,316 €Smc a 0,323 €Smc, per poi assestarsi a 0,309 €Smc nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Energia all'ingrosso: ecco i prezzi aggiornati a gennaio 2026; Carta.Il Governo intervenga senza indugi; Prezzo del gas sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi) nonostante il freddo: ecco perché caleranno le bollette, anche della luce. Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Bollette gas, a dicembre prezzo in calo del 2,3% per i clienti vulnerabili - E’ quanto comunica l’ Arera sottolineando che lo scorso mese il prezzo della sola materia prima, per i clienti nel servizio di tut ... repubblica.it

Bollette gas in calo del 2,3% a dicembre per la tutela: si risparmieranno 27 euro all’anno - La spesa per la materia gas naturale vale solo il 34,69% del totale della bolletta. msn.com

casentino macchine agricole. . Oggi vi presentiamo il miniescavatore Rippa CLM 18 motore Kubota Prezzo macchina base senza accessori €16500+iva #casentinomacchineagricole #RippaMachinery #miniescavatori #miniescavatore - facebook.com facebook

iPhone 16e: super prezzo con l'offerta di oggi (anche 256 GB) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.