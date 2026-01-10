Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo varia quotidianamente, influenzando i costi energetici delle famiglie e delle imprese. Conoscere l’andamento attuale della materia prima è importante per gestire al meglio i consumi e le spese. In questa guida, forniamo un aggiornamento preciso e puntuale sul costo del gas oggi, offrendo informazioni chiare e affidabili per una migliore pianificazione.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di valutare offerte, stimare la spesa mensile e scegliere la soluzione più conveniente tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 10 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Bollette gas in calo del 2,3% a dicembre per la tutela: si risparmieranno 27 euro all’anno - La spesa per la materia gas naturale vale solo il 34,69% del totale della bolletta. msn.com

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

ADDENDUM Per la cronaca a parità di prezzo della materia prima con le componenti tariffarie del I trimestre 2026 appena introdotte (Tau, QTt, RS...) il costo del metro cubo di GAS stimato per Gennaio 2026 aumenterebbe dell' 1,86%.... [se non mi sono perso x.com

