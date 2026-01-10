Previsioni meteo per Avellino – 10 gennaio 2026

Il 10 gennaio 2026 ad Avellino, il tempo sarà prevalentemente nuvoloso, con piogge e rovesci durante la giornata. Al mattino, si prevedono condizioni di cielo coperto, con possibili temporali. Le temperature rimarranno generalmente moderate, mentre il vento potrà essere presente in alcuni momenti. Si consiglia di considerare queste condizioni per pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto.

Ad Avellino, il 10 gennaio 2026, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto al mattino, accompagnato da piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio è prevista un'attenuazione dei fenomeni.In serata si assisterà a un progressivo rasserenamento.

