Previsioni in tempo reale e radar l' assessore Minutoli punta sul nowcasting per la sicurezza della Sicilia

L’assessore Minutoli evidenzia l'importanza del nowcasting per la sicurezza in Sicilia, attraverso previsioni meteorologiche a breve termine e radar in tempo reale. Questa metodologia consente di anticipare eventi pericolosi con precisione oraria, offrendo informazioni tempestive e affidabili. L’obiettivo è migliorare la gestione delle emergenze e tutelare la popolazione, grazie a dati aggiornati e strumenti efficaci per monitorare le condizioni atmosferiche.

Usare previsioni a brevissimo termine basate su dati raccolti in tempo reale, con l'intento di anticipare fenomeni pericolosi con precisione oraria e fornire informazioni tempestive che possono salvare vite umane. Tutto quello è alla base del nowcasting meteorologico, uno strumento essenziale per.

