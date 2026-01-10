Presidente Trump metta sul radar questo professore italiano con la lingua lunga Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale | lo scontro tra Heather Parisi e Matteo Bassetti sui vaccini

Recentemente, Heather Parisi e Matteo Bassetti hanno coinvolto un acceso scambio sui social riguardo ai vaccini, che si è poi tradotto in una controversia legale. L’infettivologo Bassetti ha commentato la riduzione delle vaccinazioni raccomandate negli Stati Uniti e le critiche a figure come Kennedy Jr. Questo confronto evidenzia le tensioni attuali nel dibattito pubblico e scientifico sui vaccini e la loro gestione.

Lo scontro social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti finirà in tribunale. In un video pubblicato sui social l’infettivologo ha criticato la decisione degli Stati Uniti di ridurre a undici le vaccinazioni raccomandate per i bambini: “Il novax terrapiattista Kennedy Jr sta raccogliendo critiche da tutto il mondo scientifico-medico, e non solo. Alcun stati come la California e l’Illinois non seguiranno le raccomandazioni federali. L’ennesimo pasticcio sanitario della amministrazione Trump”. Scendono a 11, le vaccinazioni raccomandate dai CDC americani per i bambini. Il #novax terrapiattista Kennedy Jr sta raccogliendo critiche da tutto il mondo scientifico-medico, e non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano con la lingua lunga”, “Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale”: lo scontro tra Heather Parisi e Matteo Bassetti sui vaccini Leggi anche: Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano» Leggi anche: Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano; Scontro sui vaccini tra Bassetti e Heather Parisi: lei invoca Trump, lui la querela; Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione”; Scontro tra Heather Parisi e Matteo Bassetti: la showgirl “segnala” il virologo a Trump, lui querela. “Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano con la lingua lunga”, “Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale”: lo scontro tra Heather Parisi e ... - L'infettivologo e la showgirl si scontrano sui social dopo le critiche di Bassetti alla riduzione dei vaccini voluta da Kennedy Jr. ilfattoquotidiano.it

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano» - La showgirl ha criticato le posizioni del virologo contro il ministro della sanità USA Robert Francis Kennedy Jr. msn.com

