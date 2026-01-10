Presepe della Marineria domani ultimo giorno
Il Presepe della Marineria di Cesenatico, con le sue figure a grandezza naturale posizionate sulle antiche barche del Museo della Marineria, rappresenta un’opera unica nel suo genere. Oggi e domani sono gli ultimi giorni disponibili per visitarlo, prima della chiusura stagionale. Il Museo della Marineria sarà aperto fino a questa sera, offrendo l’occasione di ammirare questa tradizione natalizia nel contesto storico della città.
Oggi e domani sono gli ultimi giorni in cui è possibile vedere il Presepe della Marineria. La Natività di Cesenatico è una rappresentazione unica al mondo, dove le figure a grandezza naturale sono collocate sulle antiche barche del Museo della Marineria, che sarà acceso sino a questa sera. È un’autentica magia che si rivive ogni Natale, un allestimento in stile teatrale capace di esprimere al meglio la tradizione religiosa con la cultura marinara, dove assieme alla Natività ci sono le persone, i mestieri e le atmosfere del borgo marinaro di Cesenatico, a partire dai pescatori e la pescivendola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
