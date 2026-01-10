Presentazione iPhone 2007 | i retroscena svelati del keynote che ha cambiato la storia

Il 9 gennaio 2007, durante il keynote al Macworld di San Francisco, è stato presentato l’iPhone, un dispositivo che ha rivoluzionato il settore della telefonia e dell’innovazione tecnologica. Questo evento ha segnato un punto di svolta, introducendo caratteristiche e funzionalità che avrebbero influenzato il mercato per gli anni a venire. In questa presentazione, analizzeremo i retroscena e le innovazioni che hanno reso quell’evento così significativo.

Il 9 gennaio 2007 è una data incisa a fuoco nella cronologia della tecnologia moderna. Quel giorno, sul palco del Macworld di San Francisco, la presentazione iPhone, un evento che non solo ha introdotto un nuovo dispositivo, ma ha ridefinito il concetto stesso di comunicazione mobile. Dall'esterno, il keynote di Steve Jobs apparve come una sinfonia perfetta, un esempio magistrale di marketing e visione. Tuttavia, la realtà dietro le quinte era ben diversa: un misto di tensione, rischi calcolati e fragilità tecniche che avrebbero potuto trasformare quel trionfo in un disastro in mondovisione. Mentre il mondo celebrava l'arrivo dello smartphone definitivo, pochi sapevano quanto quella presentazione iPhone fosse stata vicina al fallimento tecnico e quanto fosse cruciale il contesto competitivo con Microsoft, che solo due giorni prima aveva tentato di delineare il futuro digitale al CES di Las Vegas.

