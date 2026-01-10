Prende la migliore Festival di Sanremo 2026 c’è il colpaccio di Carlo Conti

A circa un mese e mezzo dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, la manifestazione si avvicina con entusiasmo crescente. Presentato da Carlo Conti, l’evento si prepara a offrire un’edizione ricca di novità e momenti di interesse. L’attesa tra pubblico e addetti ai lavori cresce, in un clima di aspettative e curiosità verso le scelte artistiche e le performance che caratterizzeranno questa edizione.

Manca ormai un mese e mezzo all’avvio del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti e l’atmosfera intorno alla manifestazione comincia a farsi sempre più elettrica. La macchina organizzativa della kermesse musicale più seguita d’Italia è entrata nella fase decisiva e, come da tradizione, l’attesa cresce giorno dopo giorno tra addetti ai lavori e pubblico. In queste settimane l’Ariston si prepara ad accogliere una nuova edizione che promette di essere ricca di sorprese e di momenti destinati a far discutere. Tra pochi giorni intanto i giornalisti avranno l’occasione di ascoltare per la prima volta i 30 brani dei Big in gara, un passaggio chiave che segna l’inizio ufficiale del racconto mediatico del Festival. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Salta la migliore”. Carlo Conti, primi problemi in vista di Sanremo 2026: “Condizioni assurde”

Leggi anche: Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sanremo 2026: Max Pezzali ospite fisso del Festival sul palco della nave; Sanremo 2026, filtra il primo super ospite: la scelta di Carlo Conti (e la lotta in Rai); Madonna al Festival di Sanremo? L’ipotesi dopo la cover de ‘La Bambola’; Sanremo 2026, chi sarà al DopoFestival con Nicola Savino: De Martino verso il palco dell'Ariston, tutte le ultime news.

La classifica è tutta per Sanremo 2025: Olly prende tutto, Giorgia e Brunori si difendono bene - La classifica FIMI della settimana dopo Sanremo non può che parlare del Festival, che infatti occupa le posizioni principali, sia con i singoli artisti e le rispettive canzoni che con la compilation ... fanpage.it

Finale Sarà Sanremo, il festival prende forma - Carlo Conti comincia il lungo cammino verso il festival di Sanremo, in programma a febbraio dal 24 al 28. ansa.it

26 Big in gara e 4 nuove proposte: prende forma SanRemo 2026 - Archiviata definitivamente – teoricamente fino al 2028 – la spinosa questione del bando comunale per l’organizzazione del Festival, prende forma la 76esima edizione di Sanremo, la quinta con al timone ... primaonline.it

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Zaniolo è tornato definitivamente protagonista Forse non è stato il migliore di questo turno infrasettimanale, ma si prende la copertina proprio per la continuità che sta finalmente riuscendo a dare al suo rendimento 5 goal in campionato, ma non solo - facebook.com facebook

Ovviamente chi si prende sempre il posto migliore x.com