Premiati i vincitori dei concorsi natalizi per le parrocchie e per la vetrina più bella a Lanciano FOTO

Ieri pomeriggio, 9 gennaio 2026, si è svolta a Lanciano la cerimonia di premiazione dei concorsi natalizi organizzati dal Comune, dedicati alle parrocchie e alle vetrine più belle. L’evento ha riconosciuto l’impegno delle comunità e dei commercianti nella creazione di atmosfere festive. Di seguito, le immagini e i dettagli sui vincitori di questa edizione, che hanno contribuito a rendere il Natale 2025 a Lanciano più suggestivo.

Cerimonia di premiazione ieri pomeriggio, 9 gennaio 2026, per le due iniziative del Comune legate al Natale 2025. Nell'ex Casa di conversazione sono stati, infatti, premiati i vincitori del concorso “Albero di Natale 2025”, riservato alle comunità parrocchiali e agli enti di culto presenti sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

