Pozzuoli Manzoni presenta la nuova Giunta | al via la fase del rilancio

Il sindaco di Pozzuoli, Manzoni, ha annunciato la composizione della nuova giunta, sostenuta dal Campo Largo. L’obiettivo è portare avanti i progetti strategici per la città, tra cui il rilancio del Rione Terra e il completamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Questa fase rappresenta un passo importante per il progresso e lo sviluppo di Pozzuoli, con un’attenzione particolare alle esigenze della comunità.

Il sindaco annuncia il nuovo esecutivo sostenuto dal Campo Largo e punta al completamento dei progetti strategici per la città, dal Rione Terra al PUMS. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ufficializzato la nuova Giunta comunale, un esecutivo sostenuto dai rappresentanti provinciali e regionali delle forze politiche del cosiddetto "Campo Largo". Ne fanno parte PD, Europa Verde, Italia Viva, Avanti PSI e le civiche Pozzuoli al Centro e Davvero Pozzuoli. A diffondere la notizia una comunicazione della portavoce del Sindaco Manzoni. Una Giunta chiamata a completare i progetti strategici della città.

Pozzuoli nasce la nuova giunta Manzoni - L’esecutivo gode del sostegno dei rappresentanti provinciali e regionali dei partiti del ... napolivillage.com

Manzoni "partorisce" dopo quasi un mese la sua quinta giunta comunale in una Pozzuoli in forte difficoltà. Cosa ne pensi - facebook.com facebook

