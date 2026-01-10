Poste l' allarme del sindacato su Udine | Clima tossico e fuga di professionisti

La segreteria territoriale di Uilposte Udine segnala un grave deterioramento delle condizioni di lavoro presso la filiale di Poste Italiane in città. Secondo il sindacato, si registra un clima tossico e una conseguente fuga di professionisti, a causa di problematiche gestionali e relazionali che compromettono l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per ristabilire un ambiente di lavoro più stabile e rispettoso.

La segreteria territoriale di Uilposte Udine denuncia "lo stato di assoluto degrado gestionale e relazionale che sta travolgendo la filiale di Poste Italiane di Udine". "Quello che emerge – si sostiene in una nota del sindacato – è un quadro di opacità e incoerenza senza precedenti, dove i valori.

