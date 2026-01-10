Pontecagnano soccorsi sei giovani | possibile intossicazione da monossido

Nella serata di ieri, a Pontecagnano Faiano, sei giovani sono stati soccorsi nei pressi del centro commerciale Maximall a causa di una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 per prestare assistenza ai ragazzi. L’evento evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni nell’utilizzo di apparecchi a combustione domestica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda serata di ieri, a chiusura del centro commerciale Maximall, a Pontecagnano Faiano, è stato richiesto l'intervento dei mezzi di emergenza del 118 per soccorrere sei ragazzi. Al momento non si conoscono le cause della richiesta di emergenza. Si presume che possa trattarsi di un'intossicazione da monossido di carbonio. Seguono aggiornamenti.

