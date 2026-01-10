Ponte al Pino proseguono i lavori preliminari Ecco tutti i nuovi divieti

A Ponte al Pino, sono in corso i lavori preparatori per la sostituzione della struttura, promossa da Rete Ferroviaria Italiana. In questa fase, sono stati introdotti alcuni divieti e restrizioni per garantire la sicurezza e l’andamento delle attività. Si consiglia di consultare le specifiche indicazioni e pianificare eventuali percorsi alternativi durante l’esecuzione dei lavori.

Firenze, 10 gennaio 2025 – Continuano i lavori preliminari alla sostituzione di Ponte al Pino da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio è in programma lo scarico con autogrù della passerella pedonale che durante i lavori di sostituzione garantirà il collegamento a piedi tra l’area di via Masaccio e quella di via Pacinotti. I divieti per il lavori al Ponte al Pino. Dalle 21 del 12 alle 6 del 13 gennaio scatteranno divieti di transito su piazza Vasari da via Luca Giordano a via Pacinotti e quindi la chiusura di entrambe le direttrici del ponte. Saranno istituiti sensi unici in via del Pratellino (da via Pacinotti in direzione di via Campo di Arrigo), in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti), in via degli Artisti (da via Luca Giordano a via Masaccio verso via Masaccio). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte al Pino, proseguono i lavori preliminari. Ecco tutti i nuovi divieti Leggi anche: Chiusura notturna di Ponte al Pino, lavori in via delle Panche e del Pollaiolo: tutti i cantieri della settimana Leggi anche: Firenze e i maxi lavori di Ponte al Pino, ci siamo. Stop alla percorrenza verso via Masaccio. Traffico sui cavalcavia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rogo al ponte, Sirio non si ferma: “Danni per oltre 100mila euro. Rilievi di notte per evitare stop”. Lavori di Rfi a Ponte al Pino - Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, considerata ‘a fine vita' ... nove.firenze.it

