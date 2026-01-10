Pomeriggio agrodolce a Como | rossoblù raggiunti al 94’ da un super gol di Baturina

Nel pomeriggio di Como, il Bologna lotta con determinazione e mantiene il risultato fino al 94’, quando un tiro di Baturina indirizza il match verso il pareggio. I felsinei, pur affrontando una trasferta difficile, tornano a casa con un punto, dimostrando solidità e concentrazione, anche se il gol finale lascia qualche rammarico. Un risultato che testimonia la tenacia della squadra in un incontro equilibrato e combattuto.

Tosti, concentrati e solidi, i felsinei tornano dalla pericolosa trasferta lariana con un punto in tasca e qualche inevitabile rimpianto, visto che il gol comasco è arrivato solo al minuto 95. Resta, dunque, un pelo di rammarico per come è maturato il pareggio, ma dopo due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Il Como risponde al Bologna e pareggia al 94' con il subentrato Baturina Leggi anche: Como–Bologna 1-1, Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pomeriggio agrodolce a Como: rossoblù raggiunti al 94’ da un super gol di Baturina - Cambiaghi segna e poi viene espulso: il Bologna resiste stoicamente in 10 fino ai minuti conclusivi, quando una perla del croato manda tutti negli spogliatoi con il punteggio finale di 1- today.it

Prima e dopo. La verza coltivata in bio da noi e quella in versione agrodolce a marchio Stuard. Con i nostri ortaggi realizziamo tante ricette, dai sott'oli alle giardiniere, dai pesti alle mostarde, dalle passate alle vellutate, lavorando con semplicità e utiliz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.