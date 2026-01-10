Poker Cerignola Potenza travolto al ' Monterisi'
L'Audace Cerignola torna alla vittoria dopo più di un mese, imponendosi con un risultato convincente contro Potenza al 'Monterisi'. La squadra mostra una prestazione solida e determinata, confermando il proprio valore e rafforzando la posizione in classifica. Un risultato importante per il club, che riprende il cammino con fiducia e determinazione, evidenziando il miglioramento e la continuità nelle prestazioni.
Mancava da oltre un mese la vittoria. L'Audace Cerignola la ritrova nel modo più esaltante, con un punteggio che non ammette obiezioni. Vittima sacrificale della truppa di Maiuri, il Potenza, che subisce il secondo k.o. nelle ultime tre gare nonché il sorpasso in classifica proprio da parte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
