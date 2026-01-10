Poco spazio al Bologna | Immobile cambia maglia in Serie A

Ciro Immobile, attualmente al Bologna, potrebbe presto cambiare squadra in Serie A. Le ultime notizie indicano un possibile trasferimento dell’attaccante, segnando un cambiamento importante nella sua carriera. Restano da chiarire i dettagli della trattativa e le implicazioni per il suo percorso professionale. In questa guida, analizzeremo gli aggiornamenti più recenti e le prospettive future di Immobile nel massimo campionato italiano.

Ca mbia improvvisamente il futuro di Ciro Immobile: ecco le ultimissime sul conto dell’attaccante del Bologna. È da poco rientrato da un infortunio che ne ha condizionato la prima parte di stagione e ora Ciro Immobile vuole riprendersi quanto perso in questi mesi. L’attaccante classe ’90, che era andato ko lo scorso 23 agosto contro la Lazio, aveva riportato la lesione al retto femorale della coscia destra: stop di almeno 2 mesi e tutto da rifare. Ko Immobile (LaPresse) – Calciomercato.it Ma Immobile non ha mollato, anzi si è rimesso al lavoro e di recente è tornato a disposizione di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

