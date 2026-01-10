Playlist Federica Gentile e l’omaggio a Lucio Battisti con Gino Castaldo | anticipazioni

Nella prossima puntata di Playlist, Federica Gentile ci presenta un omaggio a Lucio Battisti, accompagnata da Gino Castaldo. Il programma di Rai2 approfondisce il mondo della musica attraverso live, immagini storiche e racconti dei protagonisti, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso alla cultura musicale italiana. Un’occasione per riscoprire i brani e le storie che hanno segnato un’epoca, in un confronto diretto e sincero.

La musica di nuovo al centro della nuova puntata di Playlist, il programma di Rai2 che viaggia sui binari del live, delle immagini storiche e dei racconti condivisi dai protagonisti. L'appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 14,00, con una scaletta che mette al centro l'urgenza espressiva della musica. Playlist, le anticipazioni del 10 gennaio. Ad aprire il pomeriggio sarà l'energia ruvida degli Zen Circus, protagonisti di Playlist Live, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato. La band toscana, da anni riferimento solido della scena rock italiana, è tornata sotto i riflettori con il nuovo brano Il Male, accompagnato da un tour che sta registrando sold out in tutta Italia.

