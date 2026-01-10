Dall'esperienza di Roberto Arditti e Alessio Gallicola, un'analisi cruda e necessaria sulle nuove tribù urbane che sfidano l'Italia. Non è una serie TV, ma lo sembra. È il “caso Maranza 2025”, che mescola provocazione social, identità di strada, rancori territoriali, giustizia fai-da-te e un allarme istituzionale che ha colto molti di sorpresa. Chi sono i Maranza, che rischi ci sono dietro, e cosa dice di più profondo questo fenomeno. Roberto Arditti e Alessio Gallicola ci aiutano raccontando le loro storie, col taglio della cronaca e dell'analisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Piumini e Catene": il nuovo libro-inchiesta sul fenomeno Maranza

Leggi anche: Paolo Berizzi presenta il suo nuovo libro inchiesta al Mutuo Soccorso

Leggi anche: "Tentata rapina, stop al fenomeno dei maranza"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

'Piumini e Catene', il nuovo libro-inchiesta sul fenomeno Maranza.

'Piumini e Catene', il nuovo libro-inchiesta sul fenomeno Maranza - Dall’esperienza di Roberto Arditti e Alessio Gallicola, un’analisi cruda e necessaria sulle nuove tribù urbane che sfidano l’Italia ... giornaledipuglia.com