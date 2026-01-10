Piumini e Catene | il nuovo libro-inchiesta sul fenomeno Maranza
Dall'esperienza di Roberto Arditti e Alessio Gallicola, un'analisi cruda e necessaria sulle nuove tribù urbane che sfidano l'Italia. Non è una serie TV, ma lo sembra. È il “caso Maranza 2025”, che mescola provocazione social, identità di strada, rancori territoriali, giustizia fai-da-te e un allarme istituzionale che ha colto molti di sorpresa. Chi sono i Maranza, che rischi ci sono dietro, e cosa dice di più profondo questo fenomeno. Roberto Arditti e Alessio Gallicola ci aiutano raccontando le loro storie, col taglio della cronaca e dell'analisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Paolo Berizzi presenta il suo nuovo libro inchiesta al Mutuo Soccorso
Leggi anche: "Tentata rapina, stop al fenomeno dei maranza"
'Piumini e Catene', il nuovo libro-inchiesta sul fenomeno Maranza.
'Piumini e Catene', il nuovo libro-inchiesta sul fenomeno Maranza - Dall’esperienza di Roberto Arditti e Alessio Gallicola, un’analisi cruda e necessaria sulle nuove tribù urbane che sfidano l’Italia ... giornaledipuglia.com
Sono iniziati i SALDI Camomilla Italia! Fino al -50% di sconto su piumini, cappotti, tailleur, maglieria, accessori e tante altre imperdibili occasioni. Ti aspettiamo in store! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.