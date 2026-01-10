Più conservanti nei cibi più rischi | cancro e diabete al centro della ricerca

L’uso di conservanti nei cibi industriali è aumentato negli ultimi anni. Studi recenti suggeriscono che un consumo elevato di questi additivi potrebbe essere collegato a un maggior rischio di sviluppare malattie come il cancro e il diabete di tipo 2. È importante conoscere gli effetti degli ingredienti presenti negli alimenti che consumiamo quotidianamente, per fare scelte più consapevoli e salutari.

Un aumento del consumo di conservanti alimentari, largamente presenti in cibi e bevande industriali, è stato associato a un incremento del rischio di sviluppare cancro e diabete di tipo 2. I dati emergono da. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Più conservanti nei cibi, più rischi: cancro e diabete al centro della ricerca Leggi anche: Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca Leggi anche: Diabete, ecco i conservanti che aumentano i rischi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cosa succede quando assumiamo conservanti alimentari ogni giorno, per anni Una ricerca francese riaccende il dibattito sul loro possibile impatto sulla salute e sul rischio di tumori. Facciamo chiarezza - facebook.com facebook Due studi francesi svolti su oltre 100.000 adulti rivelano che un maggiore consumo di #conservanti alimentari, utilizzati negli alimenti e nelle bevande industriali, è stato associato ad un aumento del rischio di #cancro e #diabete di tipo 2. #ANSASalute x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.