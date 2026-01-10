Più conservanti nei cibi più rischi | cancro e diabete al centro della ricerca

L’uso di conservanti nei prodotti alimentari industriali è cresciuto nel tempo. Studi recenti hanno evidenziato una possibile correlazione tra il consumo elevato di questi additivi e un aumento del rischio di malattie come il cancro e il diabete di tipo 2. È importante conoscere gli effetti di tali sostanze sul nostro organismo e adottare scelte alimentari più consapevoli per la salute.

Un aumento del consumo di conservanti alimentari, largamente presenti in cibi e bevande industriali, è stato associato a un incremento del rischio di sviluppare cancro e diabete di tipo 2. Due nuovi studi pubblicati su BMJ e Nature Communications collegano alcuni conservanti alimentari a un aumento del rischio di diabete di tipo 2 e di specifici tumori.

