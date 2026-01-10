Pio e Amedeo Checco Zalone e Avatar sbancano a ' La Città del Cinema' | sale stracolme e 100mila spettatori durante le feste

Dopo le festività natalizie, le sale cinematografiche di Foggia registrano un notevole afflusso di pubblico. Pio e Amedeo, Checco Zalone e Avatar hanno attirato complessivamente oltre 100mila spettatori, riempiendo le sale durante le festività. Un segnale positivo per il settore cinematografico locale, che mostra segni di ripresa e interesse da parte del pubblico.

Passate le festività natalizie, le sale cinematografiche foggiane possono tirare un sospiro di sollievo. Il periodo più intenso dell’anno ha confermato una tendenza ormai chiara: il pubblico torna volentieri al cinema quando l’offerta intercetta gusti, identità e voglia di leggerezza. E a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

