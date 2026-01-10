Il Pinterest Predicts 2026 presenta le principali tendenze beauty previste per il nuovo anno. Con una panoramica basata sui dati e le ricerche degli utenti, il report offre uno sguardo obiettivo sulle evoluzioni e gli interessi emergenti nel settore della bellezza. Un utile strumento per professionisti e appassionati che desiderano anticipare le tendenze e pianificare strategie efficaci nel 2026.

Come ormai da tradizione, ogni anno arriva il report con le previsioni tendenze beauty di Pinterest. E anche quest’anno, con il Pinterest Predicts 2026, non fa eccezione. Non una legge incisa nella pietra, ma un faro nella notte che ci guida attraverso quello che possiamo aspettarci per il 2026 in base alle ricerche degli utenti. Ci sarebbe poi anche da considerare la variabile effetto sorpresa, quella che non si può controllare o predire, il coup de tête di qualche celeb (leggasi drastico taglio di capelli o un nuovo colore) o qualche micro tendenza che fa il botto. Ma se i social sono uno dei luoghi dove i trend beauty (e non solo) nascono e prosperano, sono anche il luogo dove incontrano la fine della loro esistenza, come la clean girl era di cui non sentiremo più parlare nel 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pinterest Predicts 2026: i beauty trend protagonisti del nuovo anno

Leggi anche: Ci aiuta Pinterest Predicts 2026, che svela le ricerce in crescita online in tema beauty. Dalle texture jelly ad una nuova estetica dark, il beauty del prossimo anno sarà sperimentale, cangiante e profondamente personale

Leggi anche: Pinterest Predicts™ 2026, l’oracolo ha parlato: tutta la moda dell’anno nuovo

