Pietro Zantonini chi era il vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi | aveva 55 anni il contratto scadeva a fine mese

Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, è deceduto mentre svolgeva la sorveglianza in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua attività si svolgeva durante la notte dell’8, in un contesto di lavoro legato alle preparazioni sportive. Il suo contratto sarebbe scaduto a fine mese. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sulle condizioni di lavoro del personale impiegato.

Pietro Zantonini, il vigilante morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva 55 anni: ha perso la vita nella notte dell'8. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pietro Zantonini, chi era il vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi: aveva 55 anni, il contratto scadeva a fine mese Leggi anche: Vigilante muore in un cantiere delle Olimpiadi: “Lavorava di notte all’aperto in condizioni rigide” Leggi anche: Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: indagini in corso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milano-Cortina, vigilante di 55 anni muore nel cantiere dello stadio del ghiaccio; Lavoro e disoccupazione, le ultime news aggiornate in tempo reale; Cortina, Uil Veneto: grave se il vigilante abbia pagato il dovere con la morte. Pietro Zantonini, chi era il vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi: aveva 55 anni, il contratto scadeva a fine mese - Pietro Zantonini, il vigilante morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi di Milano- leggo.it

Pietro Zantonini, vigilante muore di freddo nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina. Alla famiglia aveva raccontato le sue preoccupazioni per le condizioni di lavoro - Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano Cortina, ... ilmattino.it

Pietro Zantonini, vigilante 55enne muore al freddo nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina: aveva chiamato i colleghi per chiedere aiuto. I timori per il lavoro raccontati alla ... - Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano Cortina, ... ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.