Pietro Zantonini chi era il vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi | aveva 55 anni il contratto scadeva a fine mese

Da leggo.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, è deceduto mentre svolgeva la sorveglianza in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua attività si svolgeva durante la notte dell’8, in un contesto di lavoro legato alle preparazioni sportive. Il suo contratto sarebbe scaduto a fine mese. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sulle condizioni di lavoro del personale impiegato.

Pietro Zantonini, il vigilante morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva 55 anni: ha perso la vita nella notte dell'8. 🔗 Leggi su Leggo.it

