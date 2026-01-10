Piazzale Ramazzini chiuso al transito Tigli pericolanti

Piazzale Ramazzini è chiuso al transito a causa di un intervento urgente di rimozione dei tigli pericolanti. L’amministrazione comunale ha comunicato che, a seguito di prove specialistiche, gli alberi sono risultati attaccati da funghi e gravemente instabili, rappresentando un rischio di schianto. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire eventuali incidenti.

Un intervento urgente di rimozione della quasi totalità degli alberi di piazzale Ramazzini, che - come fa sapere l'Amministrazione comunale - a seguito di prove specialistiche, si sono rivelati attaccati da funghi e gravemente instabili, con conseguente rischio di schianto. È quello che verrà eseguito nei prossimi giorni, a tutela dell'incolumità pubblica. Come spiega l'assessora all'Ambiente Serena Pedrazzoli, "si tratta di un provvedimento obbligato. Una decisione dolorosa ma necessaria per garantire la sicurezza di cittadini, presa (ieri mattina) insieme ai tecnici dell'Ambiente e agli agronomi, dopo l'ultimo sopralluogo che ha concluso un ciclo di esami iniziato in estate.

Intervento urgente per mettere in sicurezza piazzale Ramazzini a Carpi - In piazzale Ramazzini, a tutela dell’incolumità pubblica, sarà eseguito nei prossimi giorni un intervento urgente di rimozione della quasi totalità degli alberi presenti che, a seguito di prove specia ... sassuolo2000.it

+++ 10 TIGLI VERRANNO ABBATTUTI PER METTERE IN SICUREZZA PIAZZALE RAMAZZINI +++ In piazzale Ramazzini, a tutela dell’incolumità pubblica, sarà eseguito nei prossimi giorni un intervento urgente di rimozione della quasi totalità degli alberi pres - facebook.com facebook

