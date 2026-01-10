In piazza della Repubblica si discute del nuovo regolamento sui dehors, con tensioni tra i diversi operatori. La questione riguarda principalmente i permessi e le modalità di utilizzo degli spazi esterni, con particolare attenzione ai locali del lato destro rispetto a quelli a sinistra. La delicatezza del tema evidenzia l’importanza di un supporto adeguato per favorire un equilibrio tra esigenze commerciali e regolamentazione.

Meglio i dehors a destra o quelli a sinistra? In piazza della Repubblica è in corso la definizione del nuovo regolamento sugli spazi esterni, un passaggio ancora in itinere ma che sta già generando forte preoccupazione tra gli operatori, soprattutto quelli posizionati sul lato destro guardando La Rinascente. Le nuove regole, pensate per tutelare l’area Unesco, puntano su omogeneità e simmetria, con l’idea, sempre più concreta, di arrivare a un modello unico. In campo ci sono due ipotesi, quella più strutturata ispirata ai dehors di Gilli e Paszkowski (sul lato sinistro della piazza), che al momento sembra favorita, e quella più leggera, e quindi con pedana non chiusa, tavolini e sedie, delle Giubbe Rosse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Piazza della Repubblica. Guerra fra i due lati sui dehors: "Per cambiare servono aiuti"

