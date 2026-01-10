Piano inverno | cento persone accolte ma c' è ancora chi rifiuta l' aiuto

Il Piano Inverno di Genova continua a sostenere le persone senza dimora, con l’accoglienza di circa cento individui. Nonostante gli sforzi con enti e volontariato, alcune persone rifiutano ancora l’aiuto disponibile. Il progetto mira a offrire protezione e supporto durante i mesi più freddi, affrontando la marginalità adulta e cercando di raggiungere quanti più soggetti possibile.

Prosegue il 'Piano Inverno' del Comune di Genova, il sistema cittadino attivato con gli enti del Terzo Settore e le realtà del volontariato, per contrastare la grave marginalità adulta e offrire accoglienza, protezione e supporto alle persone senza dimora, durante i mesi più freddi.Un centinaio.

Prosegue il Piano Inverno del Comune con Terzo Settore e volontariato: circa 100 persone senza dimora, che prima dormivano in strada, hanno accettato un rifugio notturno. L’educativa di strada ha già effettuato 163 interventi, soprattutto nei municipi Centro - facebook.com facebook

