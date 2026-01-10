Piano antigelo in 200 strade milanesi In azione gli automezzi spargisale
A Milano, in risposta alle basse temperature, è attivo il Piano antigelo su oltre 200 strade. Gli automezzi spargisale di Amsa intervengono quotidianamente per distribuire fondenti salini, contribuendo a mantenere la sicurezza e la circolazione dei mezzi durante le condizioni climatiche più rigide.
Le temperature polari di questi giorni hanno fatto scattare il Piano antigelo. Amsa sta intervenendo quotidianamente in oltre 200 vie di Milano con "spargimento di fondenti salini" per garantire la sicurezza della viabilità veicolare. In base alle condizioni climatiche e al servizio di previsioni metereologiche dedicato, Amsa prevede, su indicazione dell’Amministrazione comunale, interventi con automezzi spargisale su itinerari specifici che possono essere modificati nel caso di segnalazioni di possibile presenza di ghiaccio da parte della polizia locale o del personale Amsa sul territorio. L’attività prevede inoltre particolare attenzione nella salatura di cavalcavia, sottopassi, sovrappassi e zone sensibili per la sicurezza stradale, integrata laddove necessario dallo spargimento manuale dei fondenti salini nelle aree pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
