Piano anti-incendio a tutela dei boschi | potenziamento di mezzi viabilità di emergenza e vasche d' acqua

È stato approvato un nuovo piano regionale anti-incendio volto a rafforzare la tutela dei boschi. L’intervento prevede il potenziamento dei mezzi antincendio, l’implementazione di percorsi di viabilità di emergenza e la realizzazione di vasche d’acqua per facilitare gli interventi. Questa misura mira a migliorare la prevenzione e la gestione degli incendi nelle aree interne, contribuendo alla conservazione del patrimonio naturale regionale.

Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia - Nelle discoteche le regole sono più severe che nei bar, ma le candele pirotecniche dell'incendio di Crans- ilpost.it

Presentato il Piano antincendio boschivo 2018 - Il 2017 è stato un anno particolarmente impegnativo per la Regione Campania per il numero di incendi e di ettari bruciati; da dieci anni non si vedevano eventi di tale portata interessare ... regione.campania.it

