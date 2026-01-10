Piano anti-incendio a tutela dei boschi | potenziamento di mezzi viabilità di emergenza e vasche d' acqua
È stato approvato un nuovo piano regionale anti-incendio volto a rafforzare la tutela dei boschi. L’intervento prevede il potenziamento dei mezzi antincendio, l’implementazione di percorsi di viabilità di emergenza e la realizzazione di vasche d’acqua per facilitare gli interventi. Questa misura mira a migliorare la prevenzione e la gestione degli incendi nelle aree interne, contribuendo alla conservazione del patrimonio naturale regionale.
Approvato il nuovo piano regionale anti-incendi per potenziare la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne. Previsto un fondo dalla Giunta regionale di oltre 1 milione 385 mila euro dopo il trasferimento delle risorse nell'ambito della Strategia nazionale aree interne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
