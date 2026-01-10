Piacenza islamizzata? La Diocesi | Una provocazione per alimentare paure
La Diocesi di Piacenza ha commentato le recenti affermazioni sulla presunta islamizzazione della città, definendole una provocazione finalizzata a suscitare timori infondati. Queste dichiarazioni sembrano più volte volte a alimentare tensioni piuttosto che a offrire una reale analisi della situazione. È importante affrontare il tema con dati e prospettive equilibrate, evitando allarmismi che rischiano di distorcere la realtà locale.
«Sostenere che sia in corso una “islamizzazione” di Piacenza pare proprio una provocazione volta ad alimentare paure». Claudio Ferrari, direttore Ufficio diocesano Scuola, padre Mario Toffari, direttore Ufficio diocesano Migranti, Emanuele Vendramini, direttore Ufficio diocesano per l’ecumenismo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
