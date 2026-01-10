Philippe Junot il primo marito di Caroline di Monaco è morto a ottantacinque anni

Philippe Junot, noto per essere stato il primo marito della principessa Caroline di Monaco, è deceduto all’età di ottantacinque anni a Madrid. La sua vita ha attraversato il mondo della nobiltà e della moda, lasciando un’impronta significativa nel panorama europeo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca legata alle famiglie reali e alle vicende della monarchia monegasca.

Si è spento a Madrid, all'età di ottantacinque anni, Philippe Junot, primo marito della principessa Caroline di Monaco. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia maggiore, Victoria, attraverso un messaggio sui social: «È con immensa tristezza che vi annuncio la morte di mio padre. Ci ha lasciati serenamente, circondato dalla famiglia, dopo una lunga e bella vita piena di avventure». La donna ha salutato suo padre con parole piene d'affetto: «Grazie per tutti i sorrisi e le avventure, per averci fatto scoprire il tuo mondo e per averci ispirato a dare sempre il meglio. Un vero gentleman.

