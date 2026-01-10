Perugia intensificati i controlli a Fontivegge | oltre 600 persone identificate

A Perugia, i controlli nelle aree di Fontivegge sono stati intensificati, con oltre 600 persone identificate. Le operazioni, coordinate dalla Questura, mirano a contrastare la criminalità, il degrado e le irregolarità negli esercizi pubblici, contribuendo a migliorare la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

Proseguono i controlli interforze nel quartiere di Fontivegge, disposti dalla Questura di Perugia per contrastare la criminalità diffusa, il degrado urbano e le irregolarità amministrative negli esercizi pubblici. Nel corso delle ultime operazioni, le forze dell’ordine hanno identificato oltre 630 persone e controllato 290 veicoli. L’iniziativa, che coinvolge diverse forze di polizia, mira a garantire maggiore sicurezza e legalità in una zona centrale della città nota per alcune criticità. La Questura di Perugia ha sottolineato l’importanza di questi interventi periodici, finalizzati non solo al contrasto della criminalità, ma anche alla prevenzione e alla tutela dei cittadini e delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

