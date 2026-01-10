Permessi diritto allo studio 2026 in Lombardia domanda dal 10 al 20 gennaio per supplenze temporanee
Dal 10 al 20 gennaio 2026, in Lombardia, è possibile presentare domanda per i permessi diritto allo studio relativi alle supplenze temporanee. Secondo il C.I.R. Lombardia 2026/2028, personale docente, educativo e Ata con contratti a tempo determinato, con supplenze brevi o saltuarie dal 1° settembre 2025 al 20 gennaio 2026, può richiedere i permessi durante questo periodo.
Il C.I.R. Lombardia 20262028 ha previsto all'art. 12 comma 4 che il personale docente, educativo e Ata con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1° settembre 2025 al 20 gennaio 2026, possa presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2026.
Scusate ma le graduatorie per i permessi di diritto allo studio quando escono Avrei necessità di prendere le giornate ma dalla scuola mi dicono di non avere ancora le graduatorie ufficiali Provincia di Brescia - facebook.com facebook
