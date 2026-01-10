Perché i tiranni di oggi ci annienteranno se continuiamo a tacere
In un contesto in cui le voci di dissenso sono spesso messe a rischio, parlare apertamente diventa un atto di coraggio. La paura di ripercussioni può frenare chi desidera esprimersi, ma il silenzio rafforza i regimi autoritari. Questo testo riflette sull’importanza di mantenere viva la discussione civile, anche a costo di sacrifici personali, per evitare che i regimi odierni possano prevalere e annientare la libertà di pensiero.
Un paziente dice di invidiarmi perché mi espongo nel dibattito civile, atteggiamento che potrebbe compromettere almeno in parte il mio lavoro.Gli rispondo usando le parole di Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, che di recente si è impegnato nei comitati per il NO nel Referendum che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
