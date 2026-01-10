Perché c'era un buco nel ghiaccio nella prima gara di hockey a Santa Giulia in vista delle Olimpiadi
Durante la prima gara di hockey a Santa Giulia, in vista delle Olimpiadi invernali, si è verificato un cedimento nel ghiaccio. La pista dell’Arena, che ospiterà le competizioni olimpiche, ha presentato un buco durante le semifinali di Coppa Italia della IHL Serie A. Questo episodio ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla preparazione dell’impianto per le future gare.
La pista dell'Arena che ospiterà le gare dei Giochi invernali ha avuto un cedimento durante un match delle semifinali di Coppa Italia della IHL Serie A. Le prove generali hanno destato perplessità negli osservatori americani della NHL. A che punto è l'impianto a meno di 1 mese da Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
