Perché c'era un buco nel ghiaccio nella prima gara di hockey a Santa Giulia in vista delle Olimpiadi

Durante la prima gara di hockey a Santa Giulia, in vista delle Olimpiadi invernali, si è verificato un cedimento nel ghiaccio. La pista dell’Arena, che ospiterà le competizioni olimpiche, ha presentato un buco durante le semifinali di Coppa Italia della IHL Serie A. Questo episodio ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla preparazione dell’impianto per le future gare.

