Attualmente, Barbara D’Urso non è impegnata in nuovi progetti televisivi, inclusa la partecipazione a ‘Surprise Surprise’. Dopo anni di presenza costante sui palinsesti, la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa. La sua assenza è stata confermata, ma non si esclude un eventuale ritorno in futuro. Fino ad allora, i fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti sulle sue future attività televisive.

Milano, 10 gennaio 2026 - Barbara D’Urso torna in tv con un programma tutto suo? Per il momento sembrerebbe di no. D’altro canto, era stata la stessa Carmelita a paventare, scaramanticamente, la possibilità di nuovo rinvio del programma Rai che avrebbe dovuto condurre. E tutta questa scaramanzia potrebbe non essere servita. Il programma. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca durante la puntata finale della ventesima edizione del programma televisivo della Rai “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, Roma, 20 dicembre 2025. ANSAANGELO CARCONI A settembre, la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva autunno-inverno era stata caratterizzata dall’attesa dell’annuncio della presenza di Barbara D’Urso fra le conduttrici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Barbara D’Urso non torna in tv (per ora): salta ‘Surprise Surprise’

Leggi anche: Surprise Surprise, “salta lo show Rai destinato a Barbara D’Urso”

Leggi anche: Barbara d’Urso, salta Surprise Surprise

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Barbara d’Urso lo show cancellato all’ultimo minuto | perché la Rai le ha detto no!.

Barbara D’Urso non avrà nessun programma su Rai1. Perché è saltato Surprise Surprise, cosa sappiamo - facebook.com facebook