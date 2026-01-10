Perché anche l’Irlanda guarda alla Cina

L'interesse dell'Irlanda verso la Cina è un tema di crescente attualità, spesso trascurato tra le notizie internazionali più evidenti. Recentemente, la visita del primo ministro Micheál Martin in Cina ha attirato meno attenzione rispetto ad altri eventi globali, come le operazioni militari negli Stati Uniti o le festività di inizio 2026. Tuttavia, questo gesto riflette l'importanza di un rapporto strategico tra i due Paesi, che merita attenzione e analisi approfondita.

Forse, tra il blitz militare degli Stati Uniti in Venezuela e i festeggiamenti di inizio 2026, la visita del primo ministro irlandese Micheál Martin in Cina è passata sotto traccia. Eppure è un evento che dovrebbe essere analizzato a dovere per più ragioni. Non solo perché è stata la prima volta che un leader dell’Eire ha messo piede oltre la Muraglia dal 2012. Ma anche perché questo meeting è avvenuto mentre l’ Unione Europea è alle prese con un deficit commerciale senza precedenti con Pechino ( 305,8 miliardi di euro nel 2024) e con conseguenti preoccupazioni legate a un’eccessiva dipendenza economica tra Bruxelles e le filiere del gigante asiatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

