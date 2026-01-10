Sessant'anni fa usciva nelle sale italiane Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della Trilogia del Dollaro di Sergio Leone. Un western perfetto dove emozioni e azione si incontrano, accompagnati dalla musica di Ennio Morricone. Nel dicembre del 1965 arrivava nelle sale italiane un film che avrebbe contribuito ad accrescere in maniera determinante il mito del western all'italiana, in particolare quello firmato da Sergio Leone. Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della cosiddetta Trilogia del Dollaro, si incastona nella filmografia leoniana come un'opera che miscela perfettamente più livelli narrativi, da quello principale (due formidabili cacciatori di taglie contro un'intera banda di criminali) a quello ad esso parallelo e altrettanto fondamentale (la vendetta che il Colonnello Mortimer cerca contro l'Indio). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Per qualche dollaro in più, i 60 anni di un diamante perfetto

Leggi anche: I 60 anni di Per qualche dollaro in più: qui non si gioca, qui si fa il Western

Leggi anche: Elda e Gilberto festeggiano 60 anni di vita passati insieme: nozze di diamante

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Per qualche dollaro in più" su Raimovie, il secondo tassello della Trilogia del Dollaro di Sergio Leone - Con una velocità produttiva impressionante di tre film in tre anni, Sergio Leone ha confezionato la sua celebre Trilogia del Dollaro, regalando alla storia del cinema la cavalcata western formata da ... corriere.it

Il #9gennaio 1925 nasceva #LeeVanCleef. Attore dalla recitazione ieratica ed essenziale. Dopo aver esordito in Mezzogiorno di fuoco, #SergioLeone lo lanciò da protagonista in Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo. Ma apparve anche in Sf x.com

"Per qualche dollaro in più"(La muerte tenía un precio). Mini Hollywood/Tabernas/Almería/(1965-2021) - facebook.com facebook